Das UNO-Flüchtlingshilfswerk hat in den vergangenen sieben Jahrzehnten noch nie so viele geflüchtete und vertriebene Menschen registriert wie 2018.

Wie die Organisation in Genf mitteilte, waren es Ende vergangenen Jahres 70,8 Millionen - gut drei Prozent mehr als im Jahr davor. Die Mehrheit der Menschen sei innerhalb ihrer Heimatstaaten auf der Flucht, 30 Millionen hätten Sicherheit in anderen Ländern gesucht. Als Fluchtgründe nennt der UNHCR-Bericht Gewalt, Konflikte, Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen.



Deutschland beherbergte den Angaben zufolge 1,1 Millionen anerkannte Flüchtlinge und rund 370.000 Asylsuchende. Der UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge, Grandi, lobte die Aufnahmebereitschaft und bezeichnete Deutschland als Modell, das andere Staaten kopieren sollten. Die Bundesrepublik habe in Integration investiert und Behauptungen widerlegt, dass Flüchtlingskrisen nicht zu meistern seien.