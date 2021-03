Die Lage der syrischen Flüchtlinge hat sich nach Einschätzung der UNO weiter verschlechtert.

Die Situation sei dramatisch, sagte der Leiter des zuständigen Regionalbüros des Flüchtlingshilfswerks UNHCR, Kirchhof, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Durch die Corona-Krise sei die Armut noch einmal verschärft worden. Im Libanon leben nach seinen Angaben jetzt neun von zehn Syrern in Armut. Die Flüchtlinge haben demnach immer weniger zu essen und könnten ihre Mieten nicht mehr bezahlen. Kinderarbeit nehme zu.



In Syrien herrscht seit rund zehn Jahren Bürgerkrieg. Die Armee des syrischen Machthabers Assad kontrolliert mittlerweile wieder rund 70 Prozent des Landes. In dem Krieg sind mehr als 387.000 Menschen getötet worden, Millionen sind wegen des Konflikts geflohen, die meisten in die Nachbarländer Libanon, Jordanien und Türkei.

