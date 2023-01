"Zuverlässiger Geber"

Die Sprecherin des Flüchtlingshilfswerks UNHCR in Deutschland, Lumpp, sagte , Deutschland sei ein zuverlässiger humanitärer Geber in akuten Notlagen ebenso wie in langanhaltenden Krisen. Die Bundesrepublik sei zudem ein großes Aufnahmeland für Flüchtlinge. Nach Angaben des UNHCR ist Deutschland erneut der nach den USA wichtigste Geldgeber - mit einem Beitrag von 507 Millionen Euro im Jahr 2022.