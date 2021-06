Die Gießener Justus-Liebig-Universität hat bei der Überprüfung der Doktorarbeit von Kanzleramtsminister Braun, CDU, keine Täuschungsabsicht festgestellt.

Ein Entzug des Doktortitels komme nicht in Betracht, teilte die Hochschule am Mittwoch mit. Laut der Kommission gibt es an einigen Stellen formale Fehler. Diese seien zu korrigieren, hieß es.



Braun promovierte 2007 zum Doktor der Medizin.



Die Universität war Vorwürfen nachgegangen, laut denen substanzielle Ergebnisse der Dissertation bereits zuvor in einer anderen Publikation veröffentlicht wurden, deren maßgeblicher Autor Braun selbst war.

