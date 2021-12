Uni Halle trennt sich von Prof. Kekulé (picture alliance / dpa / Horst Galuschka)

Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet, hat Rektor Christian Tietje eine "vorläufige Dienstenthebung" für Kekulé ausgesprochen, der an der Uni eine Professur innehat. Hintergrund ist ein Disziplinarverfahren. Nach MZ-Informationen geht es dabei unter anderem um das Lehrdeputat, das jeder Professor und somit auch Kekulé zu erfüllen hat. Gemeint ist damit die Unterrichtsverpflichtung, die ein Hochschullehrer mit seiner Berufung neben der Pflicht zur wissenschaftlichen Arbeit eingeht. Gegenstand einer Prüfung ist offenbar unter anderem die Frage, in welchem Umfang Kekulé Lehrangebote gemacht hat und ob diese auch alle so stattfanden. Kekulé kündigte im Gespräch mit der Zeitung rechtliche Schritte an. Er spricht von einem „politischen Verfahren“.

Der Vorgang habe eine lange Vorgeschichte, sagte Kekulé der Deutschen Presse-Agentur. Er kämpfe schon seit Jahren für eine bessere Ausstattung seines mikrobiologischen Instituts. Nun versuche die Universität offenbar, ihn mit Vorwürfen loszuwerden. Laut Kekulé geht es bei den Lehrveranstaltungen unter anderem um ein Praktikum im vergangenen Jahr, das er unter Verstoß gegen die Corona-Auflagen hätte stattfinden lassen sollen.

