Mehrere hundert Demonstrierende haben an der Universität Hamburg die erste Vorlesung von AfD-Mitbegründer Bernd Lucke verhindert. Immer wieder riefen Studierende in einem Hörsaal "Hau ab". Einige bewarfen den Wirtschaftswissenschaftler mit Papierkugeln.

Der Volkswirtschaftler Lucke konnte daher nicht wie geplant über das Thema Makroökonomik sprechen. Die Studierendenvertretung Asta hatte zuvor zu einer Kundgebung vor dem Hauptgebäude der Uni aufgerufen, um unter anderem auf die Tragweite der politischen Handlungen Luckes hinzuweisen.



Der Euro-Kritiker Lucke war 2013 maßgeblich an der Gründung der AfD beteiligt und einer ihrer ersten Bundessprecher. Ein Jahr später hatte er sich von der Uni beurlauben lassen, um als Berufspolitiker ins Europaparlament zu wechseln. 2015 verließ er die AfD im Streit um deren Ausrichtung und kritisierte fremdenfeindliche sowie rechtsextreme Tendenzen.



Luckes Versuche, mit der von ihm gegründeten Allianz für Fortschritt und Aufbruch (ALFA), die sich später in Liberal-Konservative Reformer (LKR) umbenannte, politisch Fuß zu fassen, scheiterten. Bei der Europawahl Ende Mai kam die LKR mit Spitzenkandidat Lucke nur auf 0,1 Prozent der Stimmen. Am Montag hatte Lucke bereits eine erste kleinere Lehrveranstaltung gehalten.

Proteste gegen Rückkehr schon im Sommer

Die Studierendenvertretung der Universität Hamburg hatte bereits im Sommer gegen eine Rückkehr des früheren AfD-Politikers und Mitbegründers Bernd Lucke als Professor protestiert. Schon damals sagte der AStA, Lucke habe "mit seiner bürgerlichen Fassade den Weg der AfD zur menschenverachtenden und rassistischen Partei geebnet. Und so ein Mensch gehört an keine Universität."



Der Geschäftsführer des Deutschen Hochschulverbandes, Michael Hartmer, verwies damals im Deutschlandfunk darauf, dass es keine rechtliche Handhabe gegen Luckes Rückkehr gebe und seine Lehrmeinung im Bereich der Wirtschaftswissenschaften von der Meinungsfreiheit gedeckt sei: "Wenn Herr Lucke diese aus Sicht mancher Menschen veralteten Konzepte in Forschung und Lehre vertritt, dann ist das sein gutes Recht, und er tut das innerhalb der vom Grundgesetz gezogenen Freiheiten." Zur Haltung des AStA stellte Hartmer klar, dass man zwar "politisch kritische und auch mit Äußerungswut versehene Studierende" wolle, dies dürfe aber nicht in Stalking von Lehrenden ausarten. Unabhängig vom Fall Lucke müsse man sehr gut aufpassen, ob auch in Zukunft noch an deutschen Universitäten ohne Sprechverbote, ohne Schere im Kopf argumentiert und frei eine wissenschaftliche Meinung geäußert werden könne.

"Jetzt will er sich die Hände reinwaschen"

"Spiegel"-Redakteurin Ann-Katrin Müller, die sich schwerpunktmäßig mit der AfD befasst, sagte im Deutschlandfunk Kultur, dass Lucke selbst sich zu seinen AfD-Zeiten nicht hinreichend gegen ganz Rechts abgegrenzt habe. "Er hat all diese Kräfte mitgenommen und immer mal wieder auch in entsprechende Richtungen geblinkt, um Wählerstimmen aus diesem Milieu zu bekommen."



Gegen den Rechtsruck habe Lucke sich anfangs nicht so stark gewehrt – bis es ihm zu viel geworden sei. "Dann ist er ausgetreten und jetzt will er sich die Hände reinwaschen und sagen: 'Ich habe nichts damit zu tun.'"