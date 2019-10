Die Vorlesung von Wirtschaftsprofessor und AfD-Mitbegründer Bernd Lucke an der Universität Hamburg ist erneut gestört worden.

Nach rund einer halben Stunde drangen 10 bis 15 Personen in den Saal ein und skandierten Sprüche wie "Kein Recht auf Nazipropaganda", wie Augenzeugen berichteten. Lucke beendete die Vorlesung, verließ den Saal und fuhr mit einem Wagen davon. Hinter dem Gebäude hatten mehrere Dutzend Studentinnen und Studenten zuvor friedlich gegen Lucke demonstriert.



Die Universität hatte ihre Sicherheitsmaßnahmen eigentlich eng mit der Polizei abgestimmt und ausgeweitet. So gab es vor Beginn der Vorlesung Einlasskontrollen, damit nur angemeldete Studierende Zutritt zum Vorlesungssaal erhielten. Nach Angaben unseres Korrespondenten Axel Schröder war auch die Presse im Saal nicht zugelassen.



Bei seiner ersten Vorlesung nach seiner Rückkehr an die Universität vor einer Woche war Lucke als "Nazi-Schwein" beschimpft, körperlich bedrängt und am Reden gehindert worden. An dem Protest beteiligt waren auch Mitglieder der "Antifaschistischen Aktion" (Antifa). Die Studierendenvertretung Asta hatte damals zu einer Kundgebung vor dem Hauptgebäude der Uni aufgerufen.



Der Euro-Kritiker Lucke war 2013 maßgeblich an der Gründung der AfD beteiligt und einer ihrer ersten Bundessprecher. Ein Jahr später hatte er sich von der Uni beurlauben lassen, um als Berufspolitiker ins Europaparlament zu wechseln. 2015 verließ er die AfD im Streit um deren Ausrichtung und kritisierte fremdenfeindliche sowie rechtsextreme Tendenzen.