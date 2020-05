Der für seine umstrittenen Äußerungen zu Corona bekannt gewordene Finanzprofessor Stefan Homburg hat Studierende nach deren Kritik an ihm von seiner Vorlesung ausgeschlossen.

Sie hatten ihm auf einer E-Learning-Plattform widersprochen, indem sie dort einen zweiseitigen Text hochluden, wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet. Dieser Text von "sechs bis sieben" Studierenden befasste sich mit Homburgs Kritik an Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht, mit dessen Zweifeln an der Gefährlichkeit des Virus und Vergleichen mit der NS-Diktatur. Als Reaktion löschte Homburg den Beitrag und schloss mehrere Studierende von der Veranstaltung aus. Homburg bestätigte der Zeitung den Vorfall und sagte, die Beteiligten hätten "vandaliert". Er verlangte eine Entschuldigung.



Die Hochschulleitung gab an, sie werde den Vorfall prüfen und stellte klar, dass die Meinungsäußerungen von Homburg nicht im Namen der Universität abgegeben würden und dass man diese ausdrücklich nicht teile. Der Senatssprecher der Universität, Holger Butenschön, betonte ebenfalls in der "Hannoverschen Allgemeinen", er sehe das Vorgehen Homburgs als Missbrauch der Freiheit von Forschung und Lehre. Alle Gruppen innerhalb der Hochschule sähen das Verhalten sehr kritisch. Man bereite eine Äußerung des Senats vor. Allerdings habe der Senat keine rechtliche Handhabe. Homburg dürfe auch extreme Meinungen vertreten, solange er nicht die Grenze zu strafrechtlich relevanten Äußerungen überschreite. Dies tue er nicht.



Homburg war im Mai unter anderem auf einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Stuttgart als Redner aufgetreten. Am Ende seines Auftritts verglich er die jetzige Situation mit der Anfangszeit des Nationalsozialismus in Deutschland: "Wir haben jetzt leider gesehen, wie fragil unsere demokratische Ordnung ist, und wie schnell so etwas, was in den 1930er-Jahren passiert ist, jederzeit wieder passieren kann."