Im Bistum Münster sind von 1945 bis 2018 mindestens 300 Menschen Opfer von sexuellem Missbrauch unter anderem durch Priester geworden.

Das ist das Zwischenergebnis einer unabhängige Untersuchung der Universität Mainz, die das Bistum in Auftrag gegeben und finanziert hatte. Demnach wurden bislang rund 200 Beschuldigte gezählt. Das Forschungsteam um den Historiker Großbölting geht von einer hohen Dunkelziffer bei Tätern und Betroffenen aus. 90 Prozent dieser Betroffenen seien männlich; das Durchschnittsalter beim ersten Übergriff liege bei elf Jahren.



Den Forschern zufolge hat sich ein Großteil der Betroffenen erst nach 2010 bei der Diözese gemeldet. Dennoch sei Missbrauch durch Priester bereits seit den 1950er-Jahren im Bistum bekannt gewesen. Im Frühjahr 2022 sollen die endgültigen Ergebnisse vorliegen und auch Namen von Verantwortlichen genannt werden, die etwa Missbrauch vertuscht haben. Die Arbeit knüpft an eine 2018 vorgestellte Missbrauchsstudie der deutschen Bischöfe an. Sie hatte im Bistum Münster mindestens 450 Betroffene und 138 beschuldigte Kleriker in den Jahren 1946 bis 2014 verzeichnet.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.