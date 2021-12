Wirtschaftskrise im Libanon: Menschen auf Balkonen eines Wohnhauses in Beirut, im Libanon, warten einen Stromausfall ab. (picture alliance / Houssam Shbaro )

Über eine Million Minderjährige seien in dem von einer Wirtschaftskrise geprägten Land von Gewalt bedroht, heißt es in einem Bericht des Kinderhilfswerks. Jedes zweite Kind im Libanon sei einem "ernsthaften Risiko physischer, emotionaler und sexueller Gewalt" ausgesetzt. In der Krise versuchten Familien etwa, ihre Töchter gegen eine Mitgift zu verheiraten. Manche schickten erst Sechsjährige zur Arbeit in landwirtschaftliche Betriebe, andere setzten Babys auf der Straße aus. Zudem bestehe für Kinder ein erhöhtes Risiko, entführt zu werden. Weiter erklärte Unicef, auch allgemein habe die häusliche Gewalt gegen Frauen und Mädchen im Libanon zugenommen.

Nach UNO-Angaben leben vier von fünf Libanesen unterhalb der Armutsgrenze. Die Währung des Landes verlor innerhalb von zwei Jahren 90 Prozent ihres Wertes.

