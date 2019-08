Das Kinderhilfswerk Unicef hat die internationale Gemeinschaft aufgerufen, Bildungsprogramme in West- und Zentralafrika besser zu unterstützen.

Viele Programme seien nicht ausreichend finanziert, sagte Unicef-Referentin Christine Kahmann im Deutschlandfunk (Audio-Link). Das Hilfswerk hatte in der vergangenen Woche Zahlen veröffentlicht, nach denen in der Region fast zwei Millionen Kinder keine Schule besuchen. Fast 9.000 Schulen sind geschlossen. Damit hat sich die Zahl seit 2017 verdreifacht.



Ursachen sind nach Angabe Kahmanns ein deutlicher Anstieg von Gewalt in den Ländern West- und Zentralafrikas und und vermehrte Angriffe auf Schulen. Für diese gebe es je nach Land und Situation unterschiedliche Gründe. Bildung selbst könne ein Auslöser von Angriffen sein: "Die Angreifer erkennen das Recht auf Bildung nicht an." Davon seien vor allem Mädchen betroffen. Schulen würden aber auch angegriffen, wenn sie für politische Ziele genutzt werden, etwa als Wahllokale.

Belastung auch für die Nachbarländer

Zudem seien viele Familien wegen der Bürgerkriege in der Region auf der Flucht.

Kahmann verwies darum auch auf die Situation in den betroffenen Nachbarländern, in denen viele Flüchtlinge Schutz suchten: "Das sind alles sehr arme und fragile Länder."



Die Schulen seien mit den vielen Flüchtlingskindern überfordert, die Kinder oft sich selbst überlassen. Bildung sei aber eine Notwendigkeit für Kinder, um ihnen Stabilität und Zukunft zu geben.