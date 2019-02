Nach Angaben des UNO-Kinderhilfswerks Unicef werden weltweit zehntausende Mädchen und Jungen als Kindersoldaten missbraucht.

Manche Schätzungen gingen von bis zu 250.000 Kindersoldaten weltweit aus, teilte Unicef mit. Gesicherte Zahlen gebe es allerdings nicht. Besonders im Südsudan, in der Zentralafrikanischen Republik, in der Demokratischen Republik Kongo, in Somalia, in Syrien und im Jemen missbrauchten die Konfliktparteien Kinder für ihre Zwecke. Auch in Afghanistan, Mali oder Myanmar würden Mädchen und Jungen als Kämpfer oder Helfer von bewaffneten Gruppen eingesetzt.



Anlässlich des Welttags gegen den Einsatz von Kindersoldaten am Dienstag rief Unicef alle Regierungen dazu auf, sich stärker gegen diese schweren Kinderrechtsverletzungen zu engagieren.