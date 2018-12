Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen hat auf die Situation von Kindern in Kriegsgebieten hingewiesen. Tausende Mädchen und Jungen seien im zu Ende gehenden Jahr direkte Opfer von Kriegsgewalt geworden, erklärte der Leiter der Unicef-Nothilfe-Programme, Fontaine. Er sprach von einem extremen Ausmaß an Gewalt.

Unter anderem in Krisengebieten wie Syrien, dem Jemen und Kongo, Nigeria, Südsudan und Myanmar seien Vergewaltigung, Zwangshochzeiten und Entführungen von Kindern an der Tagesordnung.



In Syrien bestätigten die Vereinten Nationen den Angaben zufolge allein von Januar bis September 2018 die Tötung von 870 Kindern. Das sei die höchste Zahl in den ersten neun Monaten eines Jahres seit Konfliktbeginn. In Afghanistan seien in den ersten neun Monaten des Jahres rund 5.000 Kinder und Jugendliche getötet oder verletzt worden, so viele wie im gesamten Vorjahr.