Ein Foto von Kindern aus dem brennenden Flüchtlingslager Moria auf Lesbos ist das Unicef-Foto des Jahres 2020.

Die Kinderhilfsorganisation zeichnete den griechischen Fotografen Angelos Tzortzinis für seine Aufnahme aus. Unicef-Schirmherrin Büdenbender sagte in einer Videobotschaft, das Foto halte einen Moment fest, "in dem Tapferkeit, Fassungslosigkeit und Hilfsbereitschaft von Kindern angesichts von Not und Gefahr zusammenträfen". Das Bild motiviere, für eine Verbesserung der Lebenssituation auf Lesbos einzutreten. Im September hatte ein feuer die Unterkünfte von 13.000 Menschen in Moria zerstört.



Tzortzinis ist den Angaben zufolge überwiegend als freier Fotograf tätig. Seine Arbeiten wurden unter anderem in der "New York Times" und "Newsweek" veröffentlicht. Er wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, hieß es. Insgesamt beteiligten sich laut Unicef renommierte Fotografen aus der ganzen Welt mit mehr als 1.000 Bildern an dem Wettbewerb. Der zweite Preis ging in diesem Jahr an den indischen Fotografen Supratim Bhattacharjee. Sein Bild zeigt zwei Kinder in den offenen Kohlefeldern von Jharia im indischen Bundesstaat Jharkhand. Mit dem dritten Preis wurde der in Deutschland lebende Fotograf Evgeny Makarov ausgezeichnet. Sein Bild zeigt Ballettschülerinnen in einem Armenviertel von Rio de Janeiro, der Favela Manguinhos.

