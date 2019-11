30 Jahre nach der Verabschiedung der UNO-Konvention für Kinderrechte zieht Unicef eine gemischte Bilanz.

Armut und Ausgrenzung bedrohten weiterhin die Entwicklung von Millionen Kindern, erklärte das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen in New York. Hinzu kämen neue Risiken durch den Klimawandel, von denen Kinder besonders stark betroffen seien. In einigen Ländern sei zudem die Gefahr für Mädchen gestiegen, im Kindesalter verheiratet zu werden.



Die Sterblichkeit junger Kinder konnte dagegen weltweit deutlich gesenkt werden. Bei unter Fünfjährigen ging sie in den vergangenen 30 Jahren um 60 Prozent zurück. Auch der Anteil der Jungen und Mädchen, die keine Schule besuchen, ist geringer geworden. Im Jahr 1989 waren es noch 18 Prozent, heute sind es 8 Prozent aller Kinder.



Die Kinderrechtskonvention wurde am 20. November 1989 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. Alle UNO-Mitglieder außer den USA haben sie ratifiziert.