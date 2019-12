In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Gewalttaten gegen Kinder in Krisengebieten nach einem Bericht von UNICEF fast verdreifacht.

Seit 2010 seien insgesamt 170.000 schwere Misshandlungen von Kindern in Krisengebieten nachgewiesen worden, teilte das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen in New York mit. In dem Bericht ist von Tötungen, Verstümmelungen, von sexueller Gewalt, von Entführungen oder Angriffen auf Schulen oder Krankenhäuser die Rede. UNICEF-Chefin Fore erklärte, besonders schlimm sei es derzeit für Kinder in Syrien, im Kongo und im Jemen.