Ein halbes Jahr nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos hat Unicef mehr Unterstützung für die dort lebenden Kinder gefordert.

Die Bedingungen im Ausweichlager Kara Tepe seien keine, die Kinder zuzumuten seien, betonte das UNO-Hilfswerk ain Köln. Auch seien diese kaum vor Gewalt und Übergriffen geschützt, zudem hätten sie nach wie vor nur sehr beschränkte Möglichkeiten zu spielen und zu lernen. Auch auf den Inseln Samos und Chios sowie auf dem griechischen Festland lebten Tausende Mädchen und Jungen unter Umständen, die keinem Kind auch nur einen Tag zugemutet werden sollten. Europa müsse dafür sorgen, dass das Warten in solchen Lagern kein Dauerzustand bleibe, erklärte Unicef.



Nach dem Feuer in Moria Anfang September wurde in Kara Tepe ein neues Übergangslager für Geflüchtete errichtet. Dort leben den Angaben zufolge derzeit etwa 7.000 Menschen, darunter 2.200 Kinder.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.