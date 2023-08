"Überaus besorgniserregend"

Die UNO-Organisation teilte mit, gegenwärtig benötigten mehr als zwei Millionen Kinder dringend humanitäre Hilfe. Schon vor der aktuellen Krise sei die Mangelernährung extrem hoch gewesen und habe zu dem schlimmsten in West- und Zentralafrika gehört. Die Lage könnte sich noch verschlechtern, wenn die Lebensmittelpreise weiter anstiegen und die Familien von einem wirtschaftlichen Abschwung getroffen würden. UNICEF beklagt, dass Container mit lebenswichtigen Gütern an mehreren Orten blockiert würden, etwa an der Grenze zu Benin.