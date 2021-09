Die Kinderhilfsorganisation Unicef warnt vor einer anhaltenden Ernährungskrise für Kleinkinder.

Das geht aus einem Bericht hervor, der im Vorfeld des UNO-Gipfels zur Ernährung veröffentlicht wurde. Demnach sind wachsende Armut, Konflikte, klimabedingte Katastrophen und die Corona-Pandemie Ursachen dafür, dass sich die Lage in den vergangenen zehn Jahren kaum verbessert hat.



Unicef-Exekutivdirektorin Fore sagte, genau dann, wenn für Kleinkinder am meisten auf dem Spiel stehe, würden sie nicht richtig ernährt. Sie verwies auf eine Auswertung aktueller Daten aus 91 Ländern. Dabei zeige sich, dass nur die Hälfte der Kinder zwischen sechs und 23 Monaten die empfohlene Mindestanzahl an Mahlzeiten pro Tag erhalte.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.