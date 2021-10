Jeder siebte junge Mensch im Alter zwischen zehn und 19 Jahren leidet nach Angaben der UNO-Kinderhilfsorganisation Unicef unter einer diagnostizierten psychischen Störung.

Das geht aus dem "Bericht zur Situation der Kinder in der Welt" hervor, der in diesem Jahr erstmals den Schwerpunkt auf mentale Gesundheit legt. Zu den psychischen Störungen zählen demnach Angststörungen, Depressionen oder Verhaltensauffälligkeiten. Die Corona-Pandemie habe die Lage noch verschärft. So habe im Sommer bei einer Befragung jeder fünfte junge Mensch zwischen 15 und 24 Jahren angegeben, sich häufig deprimiert zu fühlen und weniger Interesse an Dingen und Unternehmungen zu haben.



Unicef beklagte, dass es weltweit eine große Lücke zwischen dem Bedarf an Hilfsangeboten und den verfügbaren Geldern für die Behandlung psychischer Auffälligkeiten und Störungen bei Kindern und Jugendlichen gebe. Die Kinderhilfsorganisation verwies zudem darauf, dass Suizid die vierthäufigste Todesursache nach Verkehrsunfällen, Tuberkulose und Gewalttaten in der Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen sei. Weltweit nehme sich alle elf Minuten ein junger Mensch das Leben.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.