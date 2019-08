In Zentral- und Westafrika werden nach UNO-Angaben fast zwei Millionen Kinder vom Besuch einer Schule abgehalten.

Hintergrund seien Kriege, Konflikte und andere Formen von Gewalt in insgesamt acht Ländern, teilte das Kinderhilfswerk Unicef mit. Besonders dramatisch sei die Lage in Kamerun, Mali, Burkina Faso und Niger. Insgesamt seien in der Region zuletzt mehr als 9.000 Schulen geschlossen gewesen. Unicef rief Regierungen und Konfliktparteien dazu auf, Angriffe auf Schulen, Lehrer und Schüler zu unterlassen und die Gefährdeten besser zu schützen.



Weiter hieß es, ohne Schulbesuch drohe vielen Kindern ein Leben voller Gefahren. So würden Jungen häufiger durch bewaffnete Gruppen zwangsrekrutiert, während Mädchen öfter Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt würden oder noch im Kindesalter heiraten müssten.