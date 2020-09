In Deutschland sind nach einer Unicef-Studie 75 Prozent der Kinder mit ihrem Leben sehr zufrieden.

In der repräsentativen Befragung vergleicht das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen das Wohlbefinden von 15-Jährigen in 41 Industriestaaten. Deutschland liegt dabei im oberen Mittelfeld. Die höchsten Werte erreichen die Niederlande, Dänemark und Norwegen. In der Türkei, Japan und Großbritannien waren die wenigsten Kinder zufrieden.



Der Sprecher von Unicef Deutschland, Tarneden, erklärte, für das mittlere Abschneiden Deutschlands spiele es sicher eine Rolle, dass viele Eltern hierzulande stärker sorge- und angstgetrieben seien und weniger Zuversicht vermittelten als in anderen Ländern.