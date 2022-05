Ukraine

Unicef: Tausende Kinder traumatisiert

In der Ukraine sind tausende traumatisierte Kinder dringend auf psychologische Unterstützung angewiesen. Darauf hat das Kinderhilfswerk Unicef hingewiesen. Besondere Aufmerksamkeit brauchten demnach etwa 91.000 Kinder und Jugendliche, die bereits vor dem Beginn der russischen Angriffe am 24. Februar in Heimen betreut wurden.

06.05.2022