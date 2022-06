Coronapandemie

Kinderarbeiter in der Republik Kongo. In dem Ort Kamatanda wird Kupfer abgebaut. Armut zwingt viele Familien dazu, die Kinder aus der Schule zu nehmen und zur Arbeit in den Minen zu schicken. (AFP / Gwenn Dubourthoumieu)

Bis zum Jahresende könnten weitere neun Millionen Kinder davon betroffen sein, hieß es bei Unicef in Köln. Hauptgrund dafür seien die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Bereits in der Zeit davor seien die Fortschritte im Kampf gegen die Ausbeutung von Kindern als Arbeitskräfte ins Stocken geraten. Das Ziel der Weltgemeinschaft, Kinderarbeit bis 2025 zu beseitigen, rücke in weite Ferne, wenn nicht massiv gegengesteuert würde, mahnte der Geschäftsführer von Unicef Deutschland, Schneider. Durch das Konsumverhalten könne auch jeder Einzelne zum Schutz der Kinder beitragen. Derzeit würden weltweit bereits 160 Millionen Kinder zur Arbeit gezwungen und könnten nicht zur Schule gehen.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.