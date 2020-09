Nach einem mutmaßlichen Hacker-Angriff auf das Computersystem der Uniklinik Düsseldorf ist auch nach vier Tagen noch kein regulärer Betrieb möglich.

Der Ausfall des Systems konnte bisher nicht behoben werden. Ein Sprecher des Krankenhauses sagte, man könne Behandlungsbedürftigen nur raten, einen Bogen um die Klinik zu machen. Rettungswagen führen das Haus weiterhin nicht an.



Am Universitätsklinikum Düsseldorf werden jährlich mehr als 50.000 Patienten stationär versorgt. Gemessen an der Bettenzahl ist es das siebtgrößte Klinikum in Nordrhein-Westfalen. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Große Krankenhäuser zählen zur sogenannten kritischen Infrastruktur, die es vor Cyber-Angriffen besonders zu schützen gilt.

