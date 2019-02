Bei Frauen ab 30 ist Brustkrebs die häufigste Krebsart mit Todesfolge überhaupt - die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts belegen, dass 2016 mehr als 18.000 Frauen in Deutschland daran gestorben sind. Die Uni Heidelberg hat jetzt einen Bluttest vorgestellt, der Brustkrebs in Zukunft besonders schonend erkennen soll.

Demnach sind nur wenige Milliliter Blut nötig. Darin erkennt der Test dann sogenannte Biomarker, die auf eine Krebserkrankung schließen lassen. Laut Uniklinik hat der Test bei 500 Brustkrebs-Betroffenen die Erkrankung in drei von vier Fällen korrekt angezeigt.



Das Deutsche Krebsforschungszentrum wollte die Ergebnisse noch nicht kommentieren, weil die Studie noch in keinem Fachmagazin erschienen sei. Die Direktorin der Unifrauenklinik Düsseldorf hält Tests an viel mehr Frauen für nötig, bis die Methode zur Routineuntersuchung werden könnte.



Auch Männer können Brustkrebs bekommen. Bei ihnen ist es mit rund 700 Fällen im Jahr eine seltene Tumorart - aber Männer haben schlechtere Überlebenschancen, weil Brustkrebs bei ihnen später diagnostiziert wird als bei Frauen.