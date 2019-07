Wegen des Bluttest-Skandals an der Uniklinik Heidelberg haben zwei weitere Vorstandsmitglieder ihren Rücktritt verkündet.

Die leitende ärztliche Direktorin und Vorstandsvorsitzende Grüters-Kieslich wird bis Ende Oktober ihren Posten räumen. Die stellvertretende Vorsitzende Gürkan tritt bereits am Mittwoch zurück. Damit ziehen die beiden offenbar Konsequenzen aus dem Skandal um den umstrittenen Brustkrebs-Bluttest.



Im Februar wurde in einer groß angelegten Kampagne ein neuer Test zur Brustkrebserkennung als bald marktreifes Verfahren vorgestellt. Kritiker monierten, angesichts fehlender Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift und hoher Fehlerquoten seien unbegründete Erwartungen geweckt worden. Eine externe Untersuchungskommission sprach von Führungsversagen.



Vor der Vorstandsvorsitzenden und ihrer Stellvertreterin hatte in der vergangenen Woche bereits der Dekan der Medizinischen Fakultät, Draguhn, seinen Rücktritt verkündet.