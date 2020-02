Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat für heute zu bundesweiten Warnstreiks an Unikliniken aufgerufen.

Vorgesehen sind Arbeitsniederlegungen an insgesamt 23 Häusern. Damit sind rund 20.000 Mediziner zum Streik aufgerufen. Zu einer zentralen Kundgebung in Hannover versammelten sich nach Angaben der Gewerkschaft am Mittag mehr als 2.000 Teilnehmer. Am Nachmittag gehen die Tarifverhandlungen mit den Vertretern der Bundesländer in die dritte Runde. Der Marburger Bund fordert sechs Prozent mehr Gehalt sowie eine Begrenzung der Bereitschafts- und Wochenenddienste für die Klinikärzte.