Neu angekommene Flüchtlinge in der Auffangeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Trier-West (picture alliance/dpa/Harald Tittel)

CDU-Innenexperte de Vries sagte der "Bild"-Zeitung, oberste Priorität für eine deutsche Innenministerin müsse sein, klare Stoppsignale zu senden und keine neuen Einladungen zu verteilen. Deutschland habe viele Jahre die größten humanitären Lasten in Europa getragen. Sein Fraktionskollege Amthor äußerte sich ebenfalls ablehnend. Anstatt das drängende Problem der Fachkräftemigration zu priorisieren, werde es durch solche Töne wohl eher zu mehr Asylanträgen kommen. Der Europa-Politiker Färber von der CSU erklärte, mit Alleingängen einiger weniger Staaten lasse sich das Problem der Migration nicht lösen. - Die Bundesinnenministerin hatte sich für die Bildung einer Koalition aus EU-Ländern ausgesprochen, die zur Aufnahme von Flüchtlingen bereit seien. Eine solche Gruppe könne vorangehen und so die Weiterentwicklung des europäischen Asylsystems in Gang bringen, betonte Faeser.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.