Neben dem Aus für die Verankerung von Kinderrechten in der Verfassung kommt auch eine Ersetzung des Begriffs "Rasse" in dieser Legislaturperiode nicht mehr zustande.

Das bestätigte der Justiziar der Unionsfraktion, Heveling. Es gebe keinen entsprechenden Gesetzentwurf der Koalition, so dass eine kurzfristige Grundgesetzänderung nicht mehr zu erwarten sei, sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". Zwar werde es wohl noch eine Anhörung im Rechtsausschuss geben, doch das Vorhaben sei damit in dieser Wahlperiode nicht mehr umsetzbar. Heveling verwies zudem darauf, dass eine Änderung notfalls auch vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand haben müsse. Bundesjustizministerin Lambrecht von der SPD hatte der Union vorgeworfen, Koalitionsvereinbarungen im Bundestag durch Nichtbefassung systematisch zu blockieren.



Im Grundgesetz heißt es in Artikel drei, dass niemand unter anderem wegen "seiner Rasse" benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Da diese Formulierung nahe legt, dass es unterschiedliche Menschenrassen gibt, wurde zuletzt vorgeschlagen, sie durch "rassistische Gründe" zu ersetzen.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.