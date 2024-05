Fußball-Bundesliga

Union Berlins bisheriger Trainer Nenad Bjelica (IMAGO / Sven Simon / IMAGO)

Die Verantwortlichen des Klubs zogen damit die Konsequenzen aus dem Absturz auf den 15. Tabellenplatz. In den letzten zwei Saisonspielen und möglicherweise in der weiterhin drohenden Relegation soll nun Interimstrainer Marco Grote vor dem Abstieg in die 2. Liga bewahren. Gemeinsam mit Co-Trainerin Marie-Louise Eta und Sebastian Bönig als Co-Trainer wird Grote die Mannschaft zunächst auf das anstehende Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag vorbereiten.

Bjelica stand schon im Januar vor dem Aus in Berlin, nachdem er Leroy Sané vom FC Bayern München bei einem Disput an der Seitenlinie aggressiv ins Gesicht gefasst hatte. Vom DFB-Sportgericht wurde er dafür für drei Spiele gesperrt. Für Union ist es nach der Trennung von Urs Fischer der zweite Trainerwechsel in der laufenden Saison.

