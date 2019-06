Unionsfraktionschef Brinkhaus geht davon aus, dass die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer die nächste Kanzlerkandidatin seiner Partei wird.

Brinkhaus sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei ihre Entscheidung, was der beste Weg dafür sei. Derzeit habe Kramp-Karrenbauer sehr viel zu tun mit der Neuaufstellung der CDU. Der Plan sei, dass es die schwarz-rote Regierungskoalition an Weihanchten noch gebe. Der Bundestag sei bis 2021 gewählt, ebenso die Kanzlerin mit ihrer Bundesregierung vom Parlament, betonte Brinkhaus.



Dagegen sieht die konservative Werteunion in der CDU/CSU die schwarz-rote Regierung am Ende. Der Vorsitzende Mitsch sagte der Zeitung "Die Welt", die Regierung sei sowohl inhaltlich als auch in den Augen der Bürger gescheitert. Nun drohe Rot-Rot-Grün. Mitsch forderte eine Urwahl über die Kanzlerkandidatur. Die Werteunion habe eine entsprechende Initiative gestartet.