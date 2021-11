Unionsgeführte Länder fordern Änderungen beim Infektionsschutzgesetz (Marius Becker/dpa)

Um den nötigen Schutz vor einer weiteren dynamischen Ausweitung des Coronavirus zu bieten, reichten die Pläne von SPD, Grünen und FDP nicht aus, heißt es in einem Brief des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Wüst. In dem Papier des CDU-Politikers, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es weiter, das von den Ampel-Partnern geplante Auslaufen des Sonderstatus der epidemischen Lage sei unverantwortlich. Das Schreiben des derzeitigen Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz ist unter anderem an Bundesfinanzminister Scholz gerichtet.

Unionsfraktion für Fortbestand der epidemischen Lage

Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Frei, kritisierte die Corona-Pläne der Ampel-Parteien ebenfalls scharf. Obwohl die Pandemie die Gesellschaft weiter fordere, werde das Signal gesendet, aus der epidemischen Lage rauszugehen, erklärte der CDU-Politiker in Berlin. Mit diesem Schritt werde der rechtliche Handlungsrahmen zur Pandemiebekämpfung deutlich eingeschränkt. Dies sei unverantwortlich. Frei kündigte an, dass die Union einen Antrag zum Fortbestand der sogenannten epidemischen Lage von nationaler Tragweite ins Parlament einbringen werde.

Merkel: "Die Lage ist dramatisch"

Vor den morgen anstehenden Beratungen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sagte Bundeskanzlerin Merkel auf dem Deutschen Städtetag in Erfurt in einer Videoübertragung, die Spitzen von Bund und Ländern müssten ein klares Signal aussenden, dass alles getan werde, um die Pandemie zu bremsen. Nötig sei etwa ein Beschluss, ab welcher Hospitalisierungs-Inzidenz weitere Corona-Einschränkungen kommen müssten, forderte die Kanzlerin. Auch wenn es politisch keine Mehrheit für die Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite gebe, bestehe für sie kein Zweifel daran, dass sich Deutschland in einer solchen Notlage befinde.

Morgen soll im Bundestag abgestimmt werden

SPD, Grüne und FDP wollen mit der Gesetzesänderung die epidemische Lage als Rechtsbasis für Corona-Maßnahmen ersetzen - und zwar durch einen verkleinerten Katalog möglicher Länder-Maßnahmen. Eine Aussetzung von Schulunterricht, Ausgangssperren und Schließungen von Läden und Gaststätten soll es dann nicht mehr geben. Mögliche Schutzvorkehrungen, die auch nach Auslaufen der epidemischen Notlage angewandt werden können, sollen etwa die Anordnung eines Abstandsgebots, die Maskenpflicht sowie die Vorlage von Impf-, Genesenen- oder Testnachweisen sein.

Die Gesetzespläne von SPD, Grünen und FDP zur Bekämpfung der Corona-Pandemie passierten gestern Abend den Hauptausschuss des Deutschen Bundestags. Das Parlament will morgen über den Gesetzentwurf abstimmen. Auch dort droht Widerstand von Unionsseite. Deren Fraktionschef Brinkhaus sagte in Berlin, er sei skeptisch bezüglich einer Zustimmung. Die SPD forderte die Union unterdessen auf, bei den geplanten Änderungen des Infektionsschutzesgesetzes zusammenzuarbeiten. "Es darf keine parteipolitischen Spielchen geben", sagte der Fraktionschef der Sozialdemokraten im Bundestag, Mützenich.

Das Gesetz ist zustimmungspflichtig und braucht im Bundestag und Bundesrat eine Mehrheit. Die Union ist derzeit an 10 von 16 Landesregierungen beteiligt und könnte mit ihren Stimmen im Bundesrat eine Zustimmung verhindern.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.