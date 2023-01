Gesetzentwurf zur Wahlrechtsreform (picture alliance/dpa)

Der Obmann der Partei in der Wahlrechtskommission des Bundestags, Heveling, drohte mit einer Klage vor dem Bundesverfassungericht. SPD, Grüne und FDP legten die Axt an das personalisierte Verhältniswahlrecht, sagte Heveling dem Fachinformationsdienst Table.Media. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Müller äußerte sich ähnlich. Gewählten Wahlkreiskandidaten das Mandat zu verweigern, sei eine Missachtung des Wählerwillens und des Rechtsstaats- und Demokratieprinzips, sagte er dem Portal "The Pioneer".

Laut dem bekannt gewordenen Gesetzentwurf der Regierungskoalition soll die Mandatszahl im Bundestag auf die bisherige Regelgröße von 598 festgeschrieben werden. Alle 299 Wahlkreise sollen erhalten bleiben. Aktuell gibt es 736 Abgeordnete. Ursache sind Überhang- und Ausgleichsmandate, wenn eine Partei mehr Direktmandate erhält als ihr nach dem Anteil an den Zweitstimmen zustehen.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.