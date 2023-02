Steigende Asylzahlen

Die Zahl der Asylbewerber ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. (ZB/Oliver Berg)

Der parlamentarische Geschäftsführer, Frei, sagte dem "Tagesspiegel am Sonntag", auf solch einem Gipfel müsse über eine "Begrenzung der Asylmigration und eine Lösung für Verteilung, Versorgung und Unterbringung" der Menschen gesprochen werden.

Zuvor hatten Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst von der CDU und andere Vertreter von Ländern und Kommunen vor einer Überlastung durch steigende Flüchtlingszahlen gewarnt. Zugesagte Mittel des Bundes müssten endlich fließen, forderte Wüst laut "Welt am Sonntag" in einem Brief an Bundesinnenministerin Faeser. In Deutschland hatten im vergangenen Jahr so viele Menschen Asyl beantragt wie seit 2016 nicht mehr.

