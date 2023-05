Ostafrika-Reise des Bundeskanzlers

Bundeskanzler Olaf Scholz (IMAGO / Political-Moments / IMAGO)

Unionsfraktionsvize Wadephul mahnte mehr EU-Investitionen in Ostafrika an, um damit eine Alternative zur zunehmend stärkeren Präsenz Chinas in der Region anbieten zu können. Von Scholz müsse bei seinem Besuch ein "energischer Impuls" ausgehen, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Scholz trifft am Nachmittag in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba mit Ministerpräsident Abiy Ahmed zusammen. Dabei soll es unter anderem um den Friedensprozess nach dem Bürgerkrieg um die abtrünnige Region Tigray gehen. Der Kanzler besucht zudem den Sitz der Afrikanischen Union, die sich um Vermittlung in dem bewaffneten Konflikt im Nachbarland Sudan bemüht. Am Abend reist Scholz weiter nach Kenia, um unter anderem über die dort geplante Produktion von grünem Wasserstoff zu sprechen.

