Fließt in diesem Krisenwinter in Deutschland ausreichen Strom durch die Leitungen? (Karl-Josef Hildenbrand, dpa picture-alliance)

Es sei eine fatale Fehleinschätzung, zu glauben, dass die Energiekrise im kommenden Jahr beendet sei, sagte die umweltpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Weisgerber, der "Augsburger Allgemeinen". Wirtschaftsminister Habeck solle deshalb noch in diesem Monat einen weiteren Stresstest für den Winter 2023/2024 bei den Übertragungsnetzbetreibern in Auftrag geben und das Ergebnis in zwei Monaten vorlegen.

Beim vorangegangenen Stresstest Anfang September beurteilten die Netzbetreiber die Versorgungslage in Deutschland in diesem Winterhalbjahr als äußerst angespannt. Fachleute erwarten aber keinen Blackout, also einen plötzlichen Zusammenbruch der Stromnetze.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.