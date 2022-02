CDU-Vorsitzender Friedrich Merz (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Odd Andersen)

Man müsse jetzt Zuversicht und Hoffnung auf Normalität geben, sagte Merz bei der Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten in Berlin. Auch Fußballstadien müsse man wieder teilweise für Fans öffnen. Merz verwies auf die immateriellen Schäden der Pandemie insbesondere bei Kindern und Jugendlichen.

Inzwischen haben mehrere Bundesländer Öffnungsperspektiven beschlossen. Mecklenburg-Vorpommern will die Beschränkungen für den Handel lockern. Ministerpräsidentin Schwesig erklärte, wegen der bundesweit unterschiedlichen Regelungen drohe ein Einkaufstourismus. Gestern hatte Schleswig-Holstein die Corona-Vorschriften für den Einzelhandel und Veranstaltungen gelockert. Auch Hessen will die Verordnung anpassen. Nordrhein-Westfalen hatte gestern beschlossen, wieder mehr Fans in Fußballstadien und Hallen zuzulassen.

