Das CDU-Mitglied Merz steht wegen seiner Vorwürfe gegen Bundeskanzlerin Merkel zunehmend in der Kritik.

Die stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Leikert sagte im Deutschlandfunk, sie halte es nicht für besonders konservativ, wie Merz dreimal täglich öffentlich am Stuhl der Kanzlerin säge. Merkels Bilanz sei durchaus erfolgreich. Die Diskussion über die Parteispitze nannte Leikert schädlich.



Ähnlich äußerte sich der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther. Er sagte im ZDF, es handele sich um eine Debatte, die von älteren Männern geführt werde, die vielleicht nicht ihre Karriereziele erreicht hätten. Aber dies sollten sie mit sich persönlich ausmachen und nicht in die CDU hineintragen.



Zuvor hatten bereits Gesundheitsminister Spahn und Innenminister Seehofer Merz kritisiert, der gesagt hatte, die Bundesregierung und die Bundeskanzlerin leisteten - Zitat - "grottenschlechte" Arbeit. Spahn sagte dazu, die Große Koalition habe ziemlich viel umgesetzt. Das Vertrauen der Bürger könne man mit Entscheidungen und Diskussionen über Zukunftsfragen zurückgewinnen, nicht mit Personaldebatten. Seehofer sagte, er teile Merz' Kritik nicht. In der schwierigen Lage, in der die Union sich befinde, sei Disziplin die beste Eigenschaft.