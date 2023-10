Migrationsdebatte

Die Union will die illegale Migration deutlich begrenzen. (imago / epd / Detlef Heese)

Wüst sagte der "Süddeutschen Zeitung", Flüchtlinge sollten nach einem Aufgreifen in Europa in Partnerländer entlang der Fluchtrouten gebracht werden. Dort sollten dann Asylverfahren durchgeführt werden. Diese Partnerländer müssten im Rahmen von Abkommen finanziell unterstützt werden, so der CDU-Politiker. Sein Parteikollege Frei rief Innenministerin Faeser auf, bei ihrem Besuch in Marokko die Missstände bei der Zusammenarbeit in Migrationsfragen zu thematisieren. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag sagte der "Rheinischen Post", es sei nicht akzeptabel, dass sich Marokko der Rücknahme seiner Staatsbürger verweigere, aber gleichzeitig enorme Entwicklungshilfen erhalte.

Weil Marokko Sammelabschiebungen nicht zulässt, sind immer nur einzelne Rückführungen per Linienflug möglich. Faeser hatte bei diesem Thema in Rabat eine bessere Kooperation vereinbart. Bundeskanzler Scholz hatte zur gleichen Zeit in Nigeria für eine engere Partnerschaft in der Migrationspolitik geworben.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.