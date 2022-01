Freiwilliger oder verpflichtender Gang ins Impfzentrum: Im Bundestag soll diese Woche in einer Orientierungsdebatte über eine Impfpflicht gesprochen werden. (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Um die Impfkampagnen besser zu machen, einen besseren Überblick zu bekommen und die Pandemie gezielter zu steuern, komme man um ein Register nicht herum, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Lindholz, CSU, in Berlin. Der Gesundheitspolitiker Müller von der CDU kündigte an, dass die Unionsfraktion ihre Forderung nach einer allgemeinen Impfpflicht noch im Laufe der Woche konkretisieren wolle. Am Mittwoch beschäftigt sich der Bundestag erstmals in einer Orientierungsdebatte mit dem Thema. Ab 15. März gilt die bereits beschlossene einrichtungsbezogene Impfpflicht für das Personal im Gesundheits- und Pflegebereich.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.