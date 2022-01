Das sagte der Vorsitzende des Bundestagshaushaltsausschusses, Braun, im ZDF.

Der FDP-Haushaltspolitiker Meyer hingegen verteidigte den von Finanzminister Lindner vorgelegten Nachtragshaushalt. Im Deutschlandfunk sagte Meyer , auch Investitionen in den Klimaschutz stünden im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Coronapandemie. "Wenn wir entscheiden, dass wir zur Pandemiebekämpfung die Wachstumsimpulse genau in den Bereichen tätigen, in denen die Hausaufgaben am größten sind, dann ist das deckungsgleich", betonte Meyer. Klimaschutz und Pandemiebekämpfung seien mittelbar dasselbe. Die geplante Umschichtung sei zudem nicht verfassungswidrig.