Entscheidung nach Stresstest

Friedrich Merz, CDU-Chef. (picture alliance / dpa / Carsten Koall)

Der Parteichef Merz sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Regierung von Kanzler Scholz scheinen grüne Befindlichkeiten wichtiger zu sein als das Risiko eines Stromausfalls. Für solch ein Roulette-Spiel mit der Energieversorgung habe er absolut kein Verständnis. Ähnlich äußerte sich Niedersachsens Wirtschaftsminister Althusmann. Er könne sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Entscheidung Ergebnis eines politischen Kuhhandels auf Kosten der Energiesicherheit Deutschlands sei, teilte er mit. Unions-Fraktionsvize Spahn meinte, es zeige sich wieder einmal, dass die Grünen mehr eine Anti-AKW- als eine Klimaschutzpartei seien. Habeck selbst habe vor kurzem noch verkündet, jede Kilowattstunde zähle. Auch Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef, Söder, sprach von einer Entscheidung gegen jede Vernunft. Kritisch äußerte sich des Weiteren der Koalitionspartner FDP.

Habeck hatte am Abend mittgeteilt, für den Fall von Stromengpässen sollten zwei der drei verbliebenen Atomkraftwerke weiterhin nutzbar sein. Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim in Baden-Württemberg würden daher bis Mitte April in Reserve gehalten. Der Meiler Emsland gehe wie geplant Ende des Jahres vom Netz. Grundsätzlich werde man am Ausstieg aus der Atomenergie festhalten.

