Nach dem Streit zwischen CDU und CSU um die Kanzlerkandidatur fordert die Junge Union ein gemeinsames Gremium beider Parteien.

Der Junge-Union-Vorsitzende Kuban sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", das Gremium müsse in schwierigen Situationen tagen. Es sollte die Mehrheitsverhältnisse zwischen CDU und CSU widerspiegeln, um auch Entscheidungen treffen zu können. Kuban fügte hinzu, eine solche Einrichtung hätte die Union in der Entscheidung der Kanzlerkandidatur gebraucht, aber auch schon im Jahr 2018, als CDU und CSUüber den richtigen Kurs in der Flüchtlingskrise gerungen hätten.



Am Dienstag hatte sich der CDU-Vorsitzende Laschet nach tagelangem Machtkampf als Kanzlerkandidatur der Union gegen CSU-Chef Söder durchgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.