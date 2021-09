Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Laschet und Söder, arbeiten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur an einer Kompromisslösung für die Wahl des Unionsfraktionsvorsitzenden.

Es solle bis zur geplanten Wahl am Abend eine einvernehmliche Lösung geben, die alle mittragen könnten, hieß es. Damit solle eine Kampfkandidatur bei der Abstimmung verhindert werden. Neben dem bisherigen Fraktionschef Brinkhaus war in der Diskussion, dass auch die Abgeordneten Spahn, Röttgen und Merz für das Amt kandidieren könnten. Brinkhaus lehnt es ab, sein Amt nur kommissarisch weiterzuführen. Parteichef Laschet plädiert für eine Übergangslösung, bis die Frage geklärt ist, ob die Union in die Opposition geht oder an der Regierung bleibt.



Die Sitzung der Unionsfraktion beginnt am späten Nachmittag. Ihr gehören nur noch 196 Abgeordnete an, in der vergangenen Legislaturperiode waren es 246. Die Union hatte bei der Bundestagswahl am Sonntag ein historisch schlechtes Ergebnis von 24,1 Prozent der Stimmen eingefahren.



Neben der Union konstituieren sich weitere Fraktionen im neuen Bundestag. Bei der SPD gilt die Wiederwahl des Fraktionsvorsitzenden Mützenich als sicher. Beim Treffen der Grünen geht es unter anderem um die Vorbereitung der anstehenden Sondierungsgespräche. Die Linke versammelt sich unter dem Eindruck des schlechten Wahlergebnisses von 4,9 Prozent. Ihr gelang der Wiedereinzug in den Bundestag nur über den Gewinn von drei Direktmandaten.



Die FDP-Fraktion hatte sich gestern schon konstituiert und ihren Vorsitzenden Lindner mit großer Mehrheit im Amt bestätigt.



