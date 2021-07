Der CDU-Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz hat die CDU-Mitglieder zum Austritt aus der Werte-Union aufgerufen.

Er fordere alle CDU-Mitglieder dazu auf, diesen Verein zu verlassen und die Zukunft gemeinsam in der CDU zu gestalten, sagte Merz, der zum Wahlkampfteam des CDU-Vorsitzenden Laschet gehört, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Merz kritisierte insbesondere den neuen Vorsitzenden der Werte-Union Otte. Otte hatte sich gestern von Merz distanziert. Merz sei durch seine frühere Lobbytätigkeit belastet und sollte kein Staatsamt übernehmen, auch wenn dessen Lobbytätigkeit ruhe, sagte Otte. Merz wies den Vorwurf zurück. Otte kenne offenbar den Unterschied zwischen Lobby und beruflicher Tätigkeit als Rechtsanwalt und Aufsichtsrat nicht. Merz war früher Aufsichtsratschef für Deutschland des US-Vermögensverwalters Blackrock. Das Mandat endete zum 31. März 2020.



Die Werte-Union sieht sich als Vertretung der konservativen Strömung in der Union, ist aber keine offizielle Parteigliederung. Nach eigenen Angaben liegt ihre Mitgliederzahl bei rund 4.000 - darunter sind allerdings auch Mitglieder ohne CDU-Parteibuch.

