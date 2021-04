Führende Unionspolitiker drängen auf eine rasche Einigung in der Frage des Kanzlerkandidaten.

Bundesinnenminister Seehofer von der CSU appellierte in der "Augsburger Allgemeinen" an die Parteivorsitzenden Laschet und Söder, den Streit beizulegen. Auch die stellvertretende CDU-Vorsitzende Breher verlangte in der ARD eine Entscheidung. Der CDU-Politiker Merz rief ebenfalls zur Eile auf. Er sagte im Deutschlandfunk, die Union sei nur noch drei Prozentpunkte von einer grünen Kanzlerin Baerbock entfernt. Laschet und Söder sollten sich am besten noch heute zusammensetzen und bis Ende der Woche einen Vorschlag präsentieren. Merz sprach sich für eine Kandidatur des CDU-Vorsitzenden aus.



Laschet und Söder hatten am Montag von den Spitzengremien ihrer Parteien jeweils die Unterstützung für eine Kanzlerkandidatur erhalten. Gestern hatte es geheißen, eine Entscheidung solle voraussichtlich noch in dieser Woche fallen.

