Das Plenum des Bundestags während der Debatte über das Corona-Konjunkturpaket und den Nachtragshaushalt. (dpa/Kay Nietfeld)

Der Fraktionsvorsitzende Merz warf der Regierung in Berlin eine unzulässige Umgehung der Schuldenbremse vor. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sprach von Haushaltsakrobatik.

Hintergrund ist der Beschluss der Regierung, 60 Milliarden Euro, die ursprünglich zur Bewältigung von Folgen der Corona-Krise vorgesehen waren, in den Energie- und Klimafonds zu überführen. Merz sagte, die Überschreitung der Grenzen der Schuldenbremse für diese Kredite sei ausdrücklich nur in Verbindung mit der Pandemie vom Bundestag genehmigt worden. Der SPD-Haushaltspolitiker Rohde meinte dagegen, es gebe eine solche Verbindung. Mit dem Nachtragshaushalt wolle die Bundesregierung die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie überwinden. Damit das nachhaltig geschehe, investiere man in den Klimaschutz.

