Der CDU-Politiker und Bundestagspräsident Schäuble hat Befürchtungen vor einem Rechtsruck seiner Partei zurückgewiesen.

Schäuble äußerte sich in einem Interview der Zeitungen der Funke Mediengruppe auch mit Blick auf die Nominierung des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen als CDU-Bundestagskandidat in Südthüringen. Sollte Maaßen in das Parlament einziehen, werde er einer von mindestens 598 Bundestagsabgeordneten sein. Eine Volkspartei müsse unterschiedliche Persönlichkeiten aushalten. Die Grenze sei spätestens dort, wo sich jemand rassistisch oder antisemitisch verhalte, fügte Schäuble hinzu.

