Der Bundestag will in der kommenden Woche über das sogenannte Heizungsgesetz entscheiden. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

In einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Habeck und Kanzleramtsminister Schmidt beklagt der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-/CSU-Fraktion, Frei, eine Missachtung des parlamentarischen Fragerechts. Er bezieht sich dabei auf eine Kleine Anfrage seiner Fraktion und wirft der Regierung vor, diese nicht ausreichend beantwortet zu haben. In einem weiteren Brief bittet er diesbezüglich Bundestagspräsidentin Bas um Hilfe.

Das Gesetz war noch einmal erheblich geändert worden, nachdem die Ampel es in den Bundestag eingebracht hatte. Das Bundesverfassungsgericht gab daraufhin einem Eilantrag des CDU-Abgeordneten Heilmann statt und untersagte eine Verabschiedung des Gesetzes noch vor der Sommerpause. Nun ist die Abstimmung für nächsten Freitag geplant. Bundesfinanzminister Lindner verteidigte das Vorhaben noch einmal. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte er, das Heizungsgesetz sei praxistauglich - und keines, vor dem Menschen Angst haben müssten.

